Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов.

С 1 января украинцы будут больше платить за воду.

Самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов КП «Облводоканал» в Запорожье — 54,63 гривен (без НДС) за 1 кубометр водопотребления целом (централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение).

Также высокие тарифы установлены для клиентов КП «Уманьводоканал» — 47,92 гривен за 1 кубометр и КП» Бердянскводоканал » — 47,56 гривен.

В Киеве тарифы вырастут на 20% больше 25,32 гривен (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 гривен с ПВД).

Украинцы получили новые коммунальные платежки, в которых есть абонентская плата за все услуги: поставку тепла, горячей воды, услуг водоканалов и вывоз ТБО.

Как сообщалось ранее, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2021 года составили 16,4 млрд грн. Размер платежки за коммуналку вырос за год на 49,0%.