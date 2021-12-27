Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия превращает в плацдарм оккупированный Крым. В то же время на оккупированный полуостров переселили более полумиллиона граждан России.

Об этом говорится в материале «Крым.Реалии».

По словам Данилова, украинская разведка владеет информацией о 600 тысячах перевезенных из России в оккупированный Крым российских граждан:

«Для чего они заходили в Крым, это они и делают — плацдарм, чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке спровоцировать «маленькую войну» в Украине. По его словам, Вашингтон накачивает Украину оружием, подпитывая милитаристские настроения.

Как сообщалось ранее, в случае посягательства России на суверенитет Украины, США могут ввести против нее санкции, которых еще никто не видел.

Российско-оккупационные войска на Донбассе круглосуточно наращивают мероприятия боевой подготовки. Осуществляются стрельбы, в частности, с использованием «Градов», гаубиц и танков.

Россия продолжает усиливать группировку своих войск вблизи границ Украины. Разведка заметила дополнительные силы в виде танков и системы противовоздушной обороны.

Российский президент Владимир Путин высказался о будущем Украины. В ходе пресс-конференции он заявил, что минские соглашения подразумевают автономию Донбасса.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация на границе с Украиной будет развиваться в зависимости от действий США. Путин подчеркивал, что в США пока положительная реакция на его предложения по Украине. Напомним, если коротко, то суть предложений РФ состоит в том, что Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. При этом НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины.

В ходе этой же пресс-конференции Путин впервые признал роль России в войне на Донбассе. Он якобы «вынужден был что-то делать» в 2014 году.