Клиенты Monobank столкнулись с трудностями при получении так называемой тысячи за вакцинацию. Украинцы жалуются на долгое зачисление средств, непонятные правила кешбэка и проблемы с возвратом тысячи при отмене покупки.

Об этом пользователи рассказали на форуме «Минфин».

Многие жалуются, что у банка начались задержки с начислением средств. Некоторые клиенты ожидали более высоких процентов по кешбэку при расчете картой «єПідтримка». Отметим, кешбэк выше при расчете личными средствами и ниже при расчете кредитными. В случае с картой «єПідтримка» кешбэк будет кредитным. При этом, если на основной карте есть задолженность, кешбэк будет начисляться по сниженной ставке.

Также украинцы могут столкнуться с проблемой возврата денег при отмене заказа — нужно будет ждать определенный срок.

В президентской программе «єПідтримка» зарегистрировались уже 4 миллиона вакцинированных двумя дозами украинцев. Те, кто уже получил 1000 гривен, потратили 134 млн грн. Чаще всего украинцы тратили тысячу гривен на книги, билеты в кинотеатры и путешествия по железной дороге.