Завтра, 28 декабря, Украину накроют сильные снегопады. Синоптик Наталка Диденко предупреждает о сложных погодных условиях.

Своим прогнозом она поделилась в Facebook.

По ее словам, в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия — сильный снег, метели, снежные заносы. Южный циклон принесет непогоду на запад, (кроме Закарпатья, Волыни и Ровненской области), восток и юг.

При этом на юге, где ожидается самая высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь. На дорогах водителям будет несладко.

В северных областях снег вероятный, будет ли он сильным неизвестно.

На дорогах завтра гололедица.

Морозы в Украине будут доминировать, только на юге ожидается плюсовая температура воздуха.

В Киеве завтра – облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей. Морозы пока удерживаются, ночью в Киеве -8-10, днем ​​около -5 градусов.

«31 декабря — 1 января ожидается оттепель и высокая, с «плюсами», температура воздуха, временами дождь и мокрый снег», — добавила синоптик.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января будет в Украине довольно холодной. Местами температура воздуха опустится до 17-25 градусов мороза.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.