В понедельник, 27 декабря, на временно оккупированную территорию через КПВВ "Счастье" была доставлена гуманитарная помощь весом 28 тонн. Ее предоставило Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины. Среди гуманитарной помощи находились строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника. "Движение по дорожному коридору через КПВВ "счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами", — говорится в сообщении. При этом пограничники отметили, что гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженной агрессии РФ.