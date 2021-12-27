По состоянию на утро 27 декабря ни одна область Украины по эпидемиологическим показателям не соответствует "оранжевой" зоне карантина. В то же время, два региона все еще остаются в "красной" зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. Так, 22 области находятся в "желтой" зоне карантина. В этой же зоне находится и Киев. "Красной" зоне карантина сегодня отвечают: Волынская; Запорожская область. Однако ситуация в этих областях, по данным министерства, стабилизировалась. Уже в ближайшее время они могут выйти из локдауна. Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили менее 2000 новых случаев коронавируса. В то же время, общее количество прививок от коронавируса в Украине перевалило за 28 миллионов. Кроме того, министр здравоохранения анонсировал, что скоро в Украине не останется ни одной "красной" зоны.