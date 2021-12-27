В Закарпатской области в Береговском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двоих детей. Один из них погиб. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины. По данным правоохранителей, инцидент произошел 26 декабря около 20:00. Инцидент произошел на улице Ф.Ракоци в селе Серное Береговского района. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть одного из пострадавших — 9-летнего мальчика. Другой 8-летний пострадавший с закрытым переломом тазобедренного сустава был госпитализирован. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двоих детей, стоявших на правом краю проезжей части. После этого злоумышленник не останавливаясь продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение. Правоохранители по факту аварии внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему предъявят обвинения.