Воинский учет для женщин не является призывом или мобилизацией. Учет ресурсов необходим, чтобы понять, какой у Украины есть потенциал кадров.

Такое заявление в комментарии «Укринформу» заявил военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко.

Куценко напомнил, что в Украине женщин раньше брали на воинский учет, но это касалось украинок, которые получали медицинские специальности.

«Сейчас в СМИ очень много манипуляций и перекручиваний – якобы «новые правила» означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, желающим присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту. Но, повторяем, в этом случае речь идет только об учете, а не о призыве», – резюмировал полковник.

В Украине планируется ввести переходную норму для женщин, которых поставят на военный учет. На первом этапе принудительного военного собрания не будет.

Для того, чтобы обратиться в военкомат и стать на военный учет у женщин есть круглый год. Ведь процесс исполнения закона и постановки на военный учет будет продолжаться в течение 2022 года.