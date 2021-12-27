В Украине зафиксировано 1 864 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 138 детей и 12 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 1053 человека, умерли — 133.

Как сообщалось ранее, первый пациент с «Омикроном» в Украине уже получил отрицательный ПЦР-тест.

Украина планирует закупить таблетки от COVID-19 «Молнупиравир». Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием «Паксловид». Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток.