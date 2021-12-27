В субботу, 25 декабря, на канале СТБ отгремел финал проекта "Украина имеет талант" и стало известно имя победителя. Стоит отметить, что на прямом эфире в качестве зрителей побывали многие украинские знаменитости, в том числе "Холостячка 2", певица Злата Огневич, причем в неожиданной компании! Да, артистка показала в Instagram, с кем же она встретилась в зале. "У меня сегодня лучшая компания! Максим Тарапата и Дима Шевченко. Завидуйте мне!"- заявила Злата и показала на видео неожиданных соседей, что сели с обеих сторон от звезды.

Скриншот (instagram. com. zlata ognevich) И если поклонники Огневич не удивились, увидев рядом с ней экс-участника реалити, предпринимателя Максима Тарапату, поддержавшего певицу после ее разрыва с победителем "Холостячки 2" Андреем Задворным, то совместный поход на мероприятие вместе с финалистом, бизнесменом Дмитрием Шевченко, которому она отказала в финальной серии проект, их очень удивил!

Скриншот (instagram.com/tarmaks) "У меня два фаворита — Дима или Миша. У меня сердце разрывается!"- прокомментировала Злата происходящее на сцене во время выступления финалистов "Украина имеет талант".

Скриншот (instagram.com/tarmaks) "А у Златы разрывается сердце… Снова!"- с юмором прокомментировал Тарапата, намекнув на выбор холостячки в финале проекта между двумя мужчинами.

Скриншот (instagram.com/tarmaks) "Где-то я это слышал", — со смехом прокомментировал переживание Златы Максим. Также по ту сторону камеры слышно, как рассмеялся и Дмитрий Шевченко. Да и сама Злата не смогла сдержать улыбку. А это значит, что экс-холстячка и участники не таят обид и прекрасно общаются на дружеской ноте. Напомним, что ранее Максим Тарапата высказался о второй половинке и сделал личные признания. Что касается Дмитрия Шевченко, то после проекта он обрел свою любовь и встретился с девушкой.