Канапе с печенью трески — это отличная закуска для праздничного стола.
Превосходным рецептом поделились на странице iamcookru в Instagram.
Хлеб белый — 4-5 ломтей
Печень трески — 125 г
Яйцо куриное — 1-2 шт.
Огурец — 1 шт.
Маслины — 50 г
Чеснок — 1 зубчик
Соль и перец — по вкусу
Майонез — по желанию
Если не любите оливки, их можно заменить на маринованные шампиньоны.
Калорийность: 284 кКал
Белки: 5.5
Жиры: 23.03
Углеводы: 12.09
Время приготовления: 30 мин.
Процесс приготовления:
1. Порежьте хлеб на квадратики и обжарьте их на сухой сковороде.
2. Соедините печень трески, тёртые яйца, соль и перец. Перемешайте. Также можно добавить по вкусу чуток майонеза.
3. Натрите квадратик хлеба зубчиком чеснока.
4. На хлеб выложите с помощью кондитерского мешка печень трески с яйцами.
5. Наденьте на шпажку оливку, кружочек огурца, а затем квадратик хлеба с печенью трески.
Как приготовить мясной рулет с яйцами на Новый год: простой рецепт.
Удивите семью в Новый год салатом с копченой курицей и свеклой.Постный Оливье с копченой рыбой станет прекрасной альтернативой традиционному салату, особенно для тех, кто соблюдает пост в Новый год. Сырная елка с оливками и вялеными томатами станет эффектной новогодней закуской, которая будет красиво смотреться на праздничном столе. Как приготовить ароматный холодец к новогоднему столу. Вот несколько советов и рецептов.
Чтобы следующий год прошел успешно, на новогоднем столе не должно быть блюд из продуктов, которых не любит символ 2022-го Черный водяной тигр. Этот хищный и гордый зверь требует к себе особого уважения, поэтому астрологи советуют организовывать праздничное застолье с учетом его предпочтений.