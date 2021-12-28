Без необходимых объемов импорта дефицит газа в текущем отопительном сезоне может превысить 1 млрд. кубометров. Это может привести к ограничению поставок потребителям. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без импорта в Новый год. Угрожает ли Украине зимой дефицит газа". "Ожидаемый дефицит газа в отопительном сезоне 2021-2022 годов во время пикового похолодания в январе 2022 года – 128 млн куб.м, в феврале – 240 куб. м. прогнозный дефицит в марте – 1100 млн куб. м. Такая ситуация может привести к ограничение объемов транспортировки природного газа заказчикам услуг, а также может негативно отразиться на транзитных обязательствах", – говорится в письме "Оператора ГТС Украины" в адрес премьер-министра и министра энергетики. Важно, что расчет производился исходя из того, что в феврале и марте будет импорт газа – по 225 млн куб.м и 265 млн куб. м соответственно. Если закупок не будет или их объемы окажутся меньше, ситуация только усугубится. В ОГТСУ отмечают, что по итогам совещаний в Минэнерго импорт газа в январе должен составить 274 млн кубометров и 782 млн кубометров – в первом квартале. Но "Нафтогаз", как и другие трейдеры, пока не забронировал мощности на январь, а значит, не собирается импортировать газ, говорится в письме. Напомним, в ноябре 2021 года импорт газа в Украину из Европы упал почти до нуля. Объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 11,6 млн. куб. м. Импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 92% или на 143 млн куб. м.