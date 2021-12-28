Киевские власти продолжают манипулировать, срывая сроки открытия новых станций метро на Виноградарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог политического обозревателя Алексея Беловола. "Власти Киева не устают врать о сроках открытия станций метро на Виноградаре. Причем делает она это системно и последовательно. 1 февраля 2017 года они сообщили, что уже в конце года начнется строительство метро на Виноградаре и в течение трех лет планируется ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена" — Проспект Правды и Мостицкая. 11 апреля 2018 нам рассказали, что в этом году уже точно начнется строительство двух станций метро на Виноградаре, но уже 11 июля 2019 в КГГА назвали новые сроки, мол, две новые станции планируют открыть в 2021 году", – отметил эксперт. Он напомнил, что уже весной 2021 года киевские власти признали, что до конца года успеют открыть только одну станцию метро. В результате не было открыто ни одного. "Власть столицы, видимо, забывает, как сама выдавала распоряжение о перераспределении бюджетных средств, которые были заложены на метро на Виноградарь. В результате чего только в 2021 году с этого проекта сняли огромные суммы в пользу Подольско-Воскресенского моста. Который, конечно, тоже не успели открыть, ведь генподрядчиком там выступает ООО "Эко Строй Трейд" скандального Дениса Комарницкого, которое именно ничего не строит, а лишь перераспределяет деньги (в основном, судя по всему, между самим Комарницким и представителями КГГА), — подчеркнул аналитик. По его словам, показателен в этой ситуации тот факт, что ответственный за строительство (а точнее — за то, что ничего не строится) директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский не уволен. Как сообщалось, генплан Киева предусматривает строительство 11 многоуровневых транспортных развязок в городе до 2040 года. Это, по мнению городских чиновников, позволит проехать с одного конца ста в другой чуть ли не за один час.