Китай пожаловался США и ООН на проект Илона Маска Starlink. Якобы спутники угрожают безопасности тайконавтов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Китай обвинил США в том, что они игнорируют свои обязательства по поведению в космическом пространстве. В своем сообщении для Комитета ООН Китай заявил, что его космическая станция Tiangong вынуждена маневрировать, чтобы избежать столкновения со спутниками Starlink. "Стратегия маневра была неизвестна, и орбитальные ошибки было сложно оценить", — заявил Пекин. В то же время, Китай отмечает, что подобные инциденты могут угрожать жизнью космонавтов на борту станции. Сегодня, компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту более 1,6 тысяч спутников. В общей сложности США разрешили запустить еще 12 тысяч аппаратов. Китай со своей стороны призывает государства нести ответственность за деятельность правительственных и неправительственных организаций в космосе. По словам ученого Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, подобные маневры в космическом пространстве становятся все более частыми из-за скорости и количества спутников. Столкновение с апартом может привести к полному разрушению станции.