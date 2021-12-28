Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива не перестает «сыпать» скандальными заявлениями. На этот раз он подчеркнул, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, 8 лет Россия наращивает военный потенциал, чтобы диктовать условия и вернуть «свое» – Украину:

«Сегодня, через 8 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе».

На то, что заявления Кивы опасны обратила внимание даже скандальная ведущая федерального канала — Ольга Скабеева.

«Это замечательная политическая игра, которая заслуживает уважения… Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем», – продолжил, не обращая внимание на замечание, Кива.

Скандальный народный депутат Илья Кива опроверг свое собственное заявление об исключении из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Ранее народный депутат Илья Кива в эфире скандальной программы «60 минут» с Ольгой Скабеевой на канале «Россия-1» повторил тезис российского президента Владимира Путина о том, что украинцы и россияне один народ.