В Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах COVID-19, при которых нужно вызывать «скорую».

«Чтобы понимать, когда необходимо вызвать «скорую», ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим родным может потребоваться госпитализация при COVID-19. Однако учтите, что врач примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования», — отмечают в ведомстве.

Когда нужна госпитализация при COVID-19:

боль в грудной клетке,

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности,

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%,

нарушение сознания,

другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.



Как сообщалось ранее, первый пациент с «Омикроном» в Украине уже получил отрицательный ПЦР-тест.

Украина планирует закупить таблетки от COVID-19 «Молнупиравир». Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием «Паксловид». Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток.