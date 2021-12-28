Премьер-министр Денис Шмигаль на совещании у президента Украины рассказал, что более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение "ководной тысячи". Большинство этих денег тратят на книги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента. В ходе совещания у главы государства Шмигаль отметил, что сегодня более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "еПоддержка". Премьер уточнил, что специальные счета в банках на получение этих денег открыли 6,6 млн. граждан страны. По его словам, через "Ощадбанк" на спецсчета перечислено более 3,6 млрд. гривен. Из них украинцы уже потратили более 365 млн. гривен. Глава правительства добавил, что 35% этих средств граждане потратили на книги, 32% – на посещение кинотеатров, 11% – железнодорожные билеты и 10% – на другие направления. Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь covid-сертификат в мобильном приложении "действие". На сегодняшний день перечень услуг, на которые можно потратить "ководную тысячу", выглядит следующим образом: железнодорожные и авиабилеты по Украине; билеты в кинотеатр, театр, музей, Выставочный центр или концерт; абонемент в спортзал; товары в книжных магазинах. Отметим, с января 2022 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.