Украинец обвинил Monobank в том, что финансовое учреждение обманывает со сроками выплат тысячи за вакцинацию.

Об этом клиент написал на сайте Минфина.

Он отметил, что банк заявляет о выплатах «тысячи Зеленского», которые якобы выдают спустя 5 секунд после заявки. Он свои деньги, по его словам, так и не получил. Мужчина позвонил в службу поддержки, где создали заявку по этой проблеме и пообещали, что передадут специалисту:

«Но на следующий день так никто и не связался со мной. Снова позвонил в поддержку, оказалось что в моей заявке почему-то не проблема с получением 1000 грн «єПідримка», а указана «проблема с получением пуш-уведомлений о коммунальных платежах».

Он отметил, что была создана новая заявка. Клиент банка также утверждает, что в тот день его знакомые тоже подавали заявку на получение 1000 гривен, но деньги так и не получили.

В банке попросили прощения за ситуацию. заявив, что проведут работу с сотрудником, который допустил ошибку.

Другие комментаторы обращают внимание клиента на то, что программа выплат государственная и именно государство предоставляет деньги, Monobank решил в рекламных целях начать выплачивать эти компенсации из «своего кармана», поэтому и возможны задержки.

В президентской программе «єПідтримка» зарегистрировались уже 4 миллиона вакцинированных двумя дозами украинцев. Те, кто уже получил 1000 гривен, потратили 134 млн грн. Чаще всего украинцы тратили тысячу гривен на книги, билеты в кинотеатры и путешествия по железной дороге.