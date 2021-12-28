Граждане Грузии, обвиняемые в оказании помощи третьему президенту Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении границы и передвижении по стране, на судебном заседании во вторник признали свою вину. Суд оставил всех четырех обвиняемых под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый канал общественного вещателя Грузии. "В Тбилисском городском суде проводится досудебное слушание по делу о въезде Михаила Саакашвили в Грузию. Судья спросил подсудимых, признают ли они себя виновными. Каждый из них заявил на суде, что признает вину", — пишет издание. При этом отмечается, что на слушании стороны обсудили допустимость улик, и судья объявил доказательства приемлемыми. "Также сегодня был рассмотрен вопрос о содержании под стражей в качестве меры пресечения для обвиняемых. Прокуратура ходатайствовала об увольнении всех четырех подсудимых. Суд оставил всех четырех обвиняемых под стражей", — уточняет СМИ. Следует отметить, что Георгий Нариманидзе, Эльгуджа Цомая, Шалва и Зураб Цоцория обвиняются в сокрытии тяжкого преступления. Эльгуджа Цомая также обвиняется в пособничестве незаконному пересечению границы. Напомним, в сентябре 2021 Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован.