Полиция Донецкой области проводит служебное расследование по факту действий полицейских, которые проигнорировали инцидент в районе Мариуполя. Отметим, в сети был опубликован ролик — абсолютно голый мужчина бежит по трассе. Его заметил патруль, но никаких действий полицейские не предприняли, в итоге мужчина насмерть замерз.

В комментариях под видео комментаторы пишут, что герой видео — это Василий. Мужчина занимался борьбой, неоднократно становился призером соревнований, был хорошим человеком, но имел проблемы с психическим здоровьем.

Украинцы возмущены бездействием полицейских, которое привело к смерти человека.



Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Галушко оскорблял полицейских, которые остановили его водителя за нарушение правил дорожного движения.

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, которого Кабинет министров уволил из-за скандального поведения с полицейскими на Донбассе, имеет российский паспорт.