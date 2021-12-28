Циклон, который сегодня существенно ухудшил погодные условия, завтра уже будет покидать нашу страну — осадки прекратятся в большинстве областей.

Своим прогнозом на 29 декабря в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, снег и мокрый снег прогнозируются завтра на востоке, в Сумской области и в Карпатах.

На дорогах везде очень скользко — гололедица.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах 2-8 градусов мороза, на востоке потеплеет до 3 мороза — 2 тепла.

В Киеве завтра, 29 декабря — антициклон, поэтому осадки в столице маловероятны. На дорогах гололедица.

Ночью -6-9 градусов, днем ​​около 5 градусов мороза.

31 декабря -1 января, по словам синоптика, в Украине ожидается теплая погода, с плюсами, дождями и мокрым снегом.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января будет в Украине довольно холодной. Местами температура воздуха опустится до 17-25 градусов мороза.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.