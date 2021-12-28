В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что Волынская и Запорожская области могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина. Решение по этому поводу будет принято комиссией в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Офиса президента. При этом в ведомстве напомнили, что на прошлой неделе был упразднен "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Сумской, Николаевской, Киевской и Черкасской областей. "В ближайшее время будут рассмотрены вопросы возможной отмены "красного" уровня эпиднебезопасности на территории Волынской и Запорожской областей", — заявили в Минздраве. Напомнив, ситуация с коронавирусом в двух "красных" областях – Волынской и Запорожской улучшилась.