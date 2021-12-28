В Луганской области в районе наблюдательного пункта одного из подразделений, которое выполняет боевые задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, был задержан боевик «ЛНР».

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, нарушитель был в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения и двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Боевика передали силовикам СБУ.

Предварительно установлено, что сорокалетний наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований. Имел при себе паспорт так называемой «ЛНР». Также известно, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч.1 (преднамеренное убийство).

«Филя», которого вчера задержали наши военные, и который, по его словам, добровольно пошел сдаваться, начал рассказывать о службе в недореспубликах. Указал, что кадровые российские военные, прибывающие в 6 омсп 2 АК на ротационной основе, постоянно осуществляют разнос личного состава, издеваются над ними, избивают, шантажируют, требуют средства и могут даже застрелить. Он подчеркнул, что российские воины воспринимают наемников как пушечное мясо, которое можно бросить на амбразуру или подставить живым щитом под цели и работу снайпера. Большинство наемников не хотят проходить службу в недореспубликах и пытаются уволиться. Рассказал, что вооружение, военная техника, оснащение, форма и прочее завозится из Московии целыми партиями», — сообщает Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Россия может применить вооруженные силы за рубежом для «защиты своих граждан».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке спровоцировать «маленькую войну» в Украине. По его словам, Вашингтон накачивает Украину оружием, подпитывая милитаристские настроения.

Как сообщалось ранее, в случае посягательства России на суверенитет Украины, США могут ввести против нее санкции, которых еще никто не видел.