С 1 января украинцам пересчитают размер платы за доставку газа — Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг установила новые тарифы на распределение газа для 40 операторов.

Для абонентов компании «Черновцыгаз» доставка топлива подорожает с 2,136 до 2,568 грн за куб, «Николаев-» и «Харьковгаз» — с 2,148 до 2,388 грн.

Кроме того, изменится расчет количества кубов, за которые нужно платить. Для этого весь использованный с октября 2020 года по октябрь 2021 года газ поделят на 12.

Дороже всего газ будет для тех, кто отапливает газом большие дома.

Украинцы получили новые коммунальные платежки, в которых есть абонентская плата за все услуги: поставку тепла, горячей воды, услуг водоканалов и вывоз ТБО.

Как сообщалось ранее, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2021 года составили 16,4 млрд грн. Размер платежки за коммуналку вырос за год на 49,0%.

В Николаеве у мужчины, который не погасил коммунальные долг за отопление в 14 тысяч гривен, конфисковали автомобиль.