С 1 января украинцам пересчитают размер платы за доставку газа — Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг установила новые тарифы на распределение газа для 40 операторов.
Для абонентов компании «Черновцыгаз» доставка топлива подорожает с 2,136 до 2,568 грн за куб, «Николаев-» и «Харьковгаз» — с 2,148 до 2,388 грн.
Кроме того, изменится расчет количества кубов, за которые нужно платить. Для этого весь использованный с октября 2020 года по октябрь 2021 года газ поделят на 12.
Дороже всего газ будет для тех, кто отапливает газом большие дома.
Украинцы получили новые коммунальные платежки, в которых есть абонентская плата за все услуги: поставку тепла, горячей воды, услуг водоканалов и вывоз ТБО.
Как сообщалось ранее, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2021 года составили 16,4 млрд грн. Размер платежки за коммуналку вырос за год на 49,0%.
В Николаеве у мужчины, который не погасил коммунальные долг за отопление в 14 тысяч гривен, конфисковали автомобиль.