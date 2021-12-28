В Запорожье посетитель частного катка размахивал пистолетом, потому что не захотел доплатить за пребывание. В результате его увезла полиция. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области. Так, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города. В частности, правоохранители получили сигнал "Тревога" и прибыли по указанному адресу через 4 минуты. По словам охранника, один из посетителей имеет пистолет, неадекватно ведет себя и угрожает оружием. К тому же конфликт произошел из-за того, что посетитель не согласился доплатить за пребывание на катке, ведь его абонемент закончился. Также нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Запорожье мужчина угрожал пистолетом, потому что не хотел доплачивать на катке (zp.npu.gov.ua) Поэтому на мужчину возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Нарушителю "светит" лишение свободы на срок от трех до семи лет. Ранее мы сообщали, что во Львове "мамин гангстер" с пистолетом возле школы напал на учеников и требовал деньги. Также мы писали, что во Львове мужчина ворвался в горсовет с пистолетом.