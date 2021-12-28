Власти обеспечивают льготами олигарха Игоря Коломойского. В частности, при внесении изменений в Налоговый кодекс депутаты предоставили Коломойскому льготную ренту на добычу марганцевой руды. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание The National interest. "Недавно в Раде было проведено голосование по изменениям в Налоговый кодекс, которое пошло на пользу горнодобывающим интересам Коломойского. Окончательная версия законопроекта не включает в себя повышение налогов на добычу марганцевой руды Коломойского", — резюмирует издание. Напомним, в конце ноября Рада приняла правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Но перемены коснулись не всех. Так, повысив ренту на добычу железной руды, депутаты отклонили поправку, которой также повышалась рента на добычу марганцевых руд, которые в Украине монопольно добывают предприятия Коломойского. Как сообщалось, народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка заявил, что власти используют законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним" — снизили. Напомним, 30 ноября Верховная рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.