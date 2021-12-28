Монету номиналом в 15 копеек на аукционе продают за 26 тысяч гривен. Особенность этой монеты в том, что ее реверс по отношению к аверсу повернут на 180 градусов.

Соответствующую информацию можно увидеть на аукционе Violity.

Монета номиналом в 15 копеек считается пробной, ее изготовили в ограниченном количестве.

«15 копеек 1992 года. Магнитная сталь, покрытая латунью. 4 ягоды, поворот 180 градусов, прорезь…Монета отчеканена одной из первых, в листе еще прорезь. У более поздних монет, прорезь выкрашена», – пишет продавец.

Национальный банк Украины выпустил набор памятных монет «Казацкие клейноды». В него вошли 4 монеты квадратной формы, номиналом 10 гривен каждая. В оборот «Казацкие клейноды» будут выпущены 30 декабря.

В Украине монету Ауреус Римского (древнеримская золотая монета, название происходит от лат. aurum – золото) на аукционе продают за 1,15 млн грн.