Авиакомпания Air Ocean Airlines приостановила рейсы Черновцы-Киев-Черновцы. Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Air Ocean Airlines в Facebook. "В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые в последнее время периодически возникают в Черновцах и в дальнейшем приводят к задержке или отмене рейсов, авиакомпания приняла решение приостановить полеты в данном направлении до конца осенне-зимней навигации", — говорится в сообщении. В компании попросили отнестись с пониманием к этим вынужденным мерам. Также принесли извинения за неудобства для пассажиров. В Air Ocean Airlines уточнили, что для возврата средств на авиабилеты необходимо отправить запрос на контактный email: [email protected] В письме следует указать номер бронирования. Также можно обратиться в авторизованное агентство, где непосредственно был приобретен авиабилет. Напомним, с пятницы по воскресенье, в период, когда жители западных стран празднуют Рождество, отменены уже около 8 тысяч авиарейсов. Общее число жертв коронавируса по всему миру превысило 5,3 млн человек.