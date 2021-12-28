В Украине полиция разоблачила 6 членов преступной группы, которая продавала детей от «суррогатных матерей» иностранцам.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

Рожать новорожденных женщины выезжали в Чешскую Республику. Ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве.

Указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец.

В результате «суррогатных матерей» заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

За услуги организаторам преступной группы платили 50-70 тысяч евро. Всего за 3 года преступной деятельности от продажи грудных детей они получили более 1,2 миллиона евро.

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами. Задержанные занимались продажей младенцев иностранцам в рамках программы суррогатного материнства.