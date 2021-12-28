Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабное хищение в одной из воинских частей Хмельницкой области. Там воровали запчасти и комплектующие к военной бронированной технике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. По данным следствия, в преступлениях причастен служащий-контрактник, который вместе с отцом организовали кражи комплектующих к бронетехнике. Военный вывозил краденое из части собственным автомобилем или передавал их отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гараже для продажи. Правоохранители провели 12 обысков. Они обнаружили и изъяли десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике. По предварительным данным, общая стоимость похищенного составляет около 1 млн. гривен. Фото: военный со своим отцом воровали комплектующие к бронетехнике (ssu.gov.ua) В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам доложено подозрение. Им грозит от 5 до 10 лет воли. Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили хищение запчастей к военной бронетехнике в Николаевской области. Злоумышленники планировали их незаконно реализовать.