С начала суток 29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Так, один из обстрелов оккупационных войск был зафиксирован вблизи Новолуганского. Боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки русские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, недалеко от Новоселовки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия. "Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — говорится в сообщении. Напомним, за минувшие сутки, 28 декабря, оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции в Донбассе.