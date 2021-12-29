Санкции, введенные решением СНБО против телеканалов UkrLive и "Первый Независимый", — нарушают сами основы Конституции Украины. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Оппозиционной платформы – При жизни" Анатолия Бурмича в эфире телеканала "НАШ". "Достаточно вспомнить первую статью нашей Конституции: наше государство правовое, демократическое, суверенное и социально ориентированное. И все эти составляющие власть фактически нарушает. Абсолютно неправовым образом осуществляется цензура путем санкций против каналов, а главное — нарушается свобода слова, одна из основ демократии", – заявил парламентарий. Также народный депутат уверен, что действия властей направлены на то, чтобы деморализовать всех несогласных с их политикой. "Власть подрывает саму основу украинской государственности, потому что ее цель — разъединить общество. Они добиваются того, чтобы все активные граждане — настоящие патриоты, представители нашей партии, борющиеся за благополучие Украины — были деморализованы и покинули страну. Но у власти ничего не получится! Мы всегда будем в Украине, будем бороться за правду и справедливость – и обязательно победим! Я призываю всех не бояться власти, действовать в рамках закона и добиваться верховенства права в нашей стране", — резюмировал Анатолий Бурмич. Как сообщалось, ранее Бурмич заявлял, что ведущаяся в стране кадровая политика направлена против интересов Украины.