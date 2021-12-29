Американская компания Apple выплатила своим лучшим инженерам премии, чтобы они не перешли работать в конкурирующие фирмы. Суммы выплат колебались до 50 до 180 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg. Как стало известно, на прошлой неделе компания Apple проинформировала некоторых сотрудников, занимающихся проектированием микросхем, аппаратным обеспечением и отдельными группами программного обеспечения о начислении бонусов. "Бонусы, ставшие неожиданностью для получивших их в некоторых случаях варьировались от 50 до 180 тысяч долларов", — пишет издание. Инженеры, получившие вознаграждение, попросили не называть свои имена, потому что подобные выплаты были рассчитаны не всем сотрудникам компании, а только лучшим. Представители компании тоже отказались от комментариев. По мнению СМИ, это был вынужденный шаг в связи с тем, что корпорация Meta за последние несколько месяцев переманила около 100 инженеров из Apple. В свою очередь компания Apple занималась аналогичным привлечением сотрудников Meta. Напомним, глава корпорации Apple Тим Кук направил сотрудникам письмо с уведомлением, что они смогут работать удаленно до даты, которую "еще предстоит определить" из-за распространения COVID-19. Ранее в компании планировали вернуть работников в офисы к февралю.