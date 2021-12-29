Украина на год продлила действие специальных пошлин на дизельное топливо, сжиженный газ и уголь из России. Ранее предполагалось, что пошлины перестанут действовать 31 декабря 2021 года.

Такое решение принял Кабинет министров.

Специальная пошлина на дизельное топливо составляет 4%. Она применяется к горючему, которое импортируется по трубопроводам.

Пошлина на сжиженный газ установлена в размере 3%.

Пошлина на импорт российского угля составляет 65%. Однако она не распространяется на антрацит, уголь для металлургии, а также производства электроэнергии и тепла.

Изначально спецпошлины вводились в качестве ответа на недружественные и дискриминационные действия России в отношении Украины. Пошлины будут отменены, если РФ прекратит агрессию в отношении Украины, говорится в решениях Кабмина.

Предложенный Россией проект договора с США и НАТО содержит много элементов, которые будут неприемлемы для Запада и в РФ это понимают.

Российский президент Владимир Путин высказался о будущем Украины. В ходе пресс-конференции он заявил, что минские соглашения подразумевают автономию Донбасса.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация на границе с Украиной будет развиваться в зависимости от действий США. Путин подчеркивал, что в США пока положительная реакция на его предложения по Украине. Напомним, если коротко, то суть предложений РФ состоит в том, что Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. При этом НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины.

В ходе этой же пресс-конференции Путин впервые признал роль России в войне на Донбассе. Он якобы «вынужден был что-то делать» в 2014 году.