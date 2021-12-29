В Украине на прилавках магазинов можно найти лишь что-то среднее между фальсификатом и намеком на «докторскую» колбасу. Различить продукцию можно по цене. Как говорят специалисты, качественная «докторская» не будет стоить дешево. Мясное изделие обойдется не менее, чем в 250 грн.

При этом качественную докторскую можно найти на рынках. Об этом говорится в материале «ТСН».

Эксперты говорят, что злоупотребление производителей «докторской» колбасы, удешевляющих производство, приводят к тому, что на прилавках магазинов в стране она стоит в разы дешевле.

Классическая технология приготовления, говорят специалисты, выглядит так:

свинина обезжилированная (70%);

говядина обезжилированная (25%);

яйца куриные;

молоко сухое обезжиренное;

соль;

сахар;

орех мускатный;

фиксатор цвета нитрит натрия.

После этого сам фарш набивают в синюгу. Это натуральная кишка, но для большинства производителей это давно уже лишняя морока.

Интересно, что молодые украинцы все больше переходят на растительную колбасу. Несколько лет отечественные ученые и производители искали вкус мяса в композиции горохового и соевого текстурата, кокосового масла, вываренной карамели и концентрата свекольного сока. От традиционного розового цвета отказались сознательно.

«Можно сделать эту колбасу абсолютно идентичной по цвету мясной. Но существует такое мнение, что не все люди, которые придерживаются растительной диеты, хотят, чтобы альтернативные продукты отвечали на 100% тем мясным, от которых они отказались», — отмечает доктор философии в области пищевых биотехнологий, доцент НУБИП Украины Богдана Леонова.

В свою очередь диетологи все же советуют заменить компонент «Докторской» колбасы в новогоднем салате «Оливье» на кусок отварной курицы, индейки или другого мяса — это вкуснее и намного полезнее.

Эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказала украинцам, как выбрать качественные продукты к новогоднем столу и не попасть на фальсификат икры, некачественную колбасу, мандарины, шампанское.

Новогодний стол подорожает минимум на 20%, если сравнивать с прошлым годом. В среднем на продукты семья из четырех человек потратит около 2 тысяч гривен.