Курс доллара на межбанке в продаже 29 декабря 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,90 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2150 – 27,2350 грн/доллар, евро 30,8808 – 30,9008 грн/евро, российский рубль 0,3677-0,3681 грн/рубль. Напомним, 24 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2000 – 27,2200 грн/доллар, евро 30,7577 – 30,7803 грн/евро, российский рубль 0,3683 – 0,3687 грн/рубль. Курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2021 установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар. Курс упал на две копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.