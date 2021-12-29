На Донбассе могут усилиться конфронтации из-за информационных вбросов, которые поступают из России.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

Гармаш прокомментировал заявление российского вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева о том, что в России есть статья в Конституции, позволяющая совершать военные действия на территории других государств. В заявлении российский чиновник упомянул Грузию, в которую Россия вторглась в 2008 году.

«Даже заявление Косачева начинается с того, что Россия никогда не нападала, а заканчивается нападением России на Грузию в 2008 году. Это все часть информационной операции, которой нас пытаются заставить поверить в то, что мы слабые. Принудить нас к выполнению условий России, которые для нас являются равными потере суверенитета. Поэтому такие заявления нужно воспринимать серьезно», — сказал Гармаш.

Он также отметил, что «паспортизация» не является главным элементом в российской агрессии. Гармаш подчеркнул, что сегодня Украине могут помочь западные партнеры, которые должны ввести санкции против РФ до очередного витка ее агрессии.

«России, для того чтобы напасть, не нужно (выдать – ред.) 600 тысяч паспортов. Мы помним, что в 2014 году она сделала без этого то, что хотела (вторжение в Крым и на Донбасс — ред.). Это очередной повод. Бить тревогу в ТКГ, поверьте моему опыту, — ни к чему не приведет. Просто здесь нужны какие-то более действенные методы в виде санкций. Все-таки здесь, я считаю, нам нужно работать с нашими западными партнерами, чтобы они вводили санкции не после того, как Россия нападет, а до того. То есть сейчас, когда она (Россия — ред.) демонстрирует свое желание напасть, и давит не на нас даже, она давит на наших западных партнеров. Это уже геополитика, которая не всегда от нас зависит», — сказал он.

Кроме того, Гармаш напомнил о техногенной инфраструктуре, которая есть на Донбассе. По его словам, в этом регионе могут создать «грязную» бомбу. Журналист также напомнил о заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором он сообщил о нахождении в Украине американских военных наемников, которые якобы планируют на Донбассе устроить химическую атаку.

«Действительно очень легко сделать такую беду на Донбассе. Донбасс переполнен объектами техногенно опасными. В том числе и ядерные объекты там есть, которые могут использоваться для создания той же «грязной» бомбы. Поэтому угроза есть такая. У меня вызывают тревогу такие заявления Шойгу. Хотя мне кажется, они (заявления Шойгу — ред.) больше направлены на то, чтобы заставить нас и США оправдываться и реагировать на бессмысленные заявления. Я думаю, что грядет серьезная конфронтация на Донбассе. Возможно, как повод для начала активных боевых действий могут быть использованы такие информационные поводы, вроде химической атаки или чего-то похожего», — сказал он.

Накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о том, что американские частные военные компании «готовят провокацию на Донбассе с применением химических компонентов». На инсинуацию уже ответили в Пентагоне. Представитель штаб-квартиры Министерства обороны США Джон Кирби назвал заявления Шойгу о провокациях с химическим оружием на Донбассе «ложью».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромиссы с Россией о праве Украины «выбирать свой путь» и вступить в блок. Он также подчеркнул, что Москва продолжает сохранять большую военную группировку на украинской границе.