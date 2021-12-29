Всемирная организация здравоохранения объявила новые планы по вакцинации населения. Планирует прививать 70% людей к середине 2022 года. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса. "Это момент, когда мировые лидеры могут отвергнуть политику и популизм, а также личные интересы, угрожающие общему реагированию на пандемию, а также угрожающие взорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится", — заявил генеральный директор ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, несмотря на то, что 2021 год был довольно сложным в борьбе с пандемией коронавируса, он рассчитывает на то, что человечеству удастся привить 70% населения к 1 июля 2022 года.

"У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022 года", – добавил Гебрейесус.