С завтрашнего дня в Греции усилят карантинные меры. Их планировали усилить после Нового года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ekathimerini.com. В связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом в стране власти решили ограничить время работы ночных клубов, баров и ресторанов. По новым правилам они должны закрываться в полночь. Исключением станет канун Нового года, когда заведения смогут работать до 2 часов ночи. Кроме того, в супермаркетах и общественном транспорте обязательно нужно носить маски. Также на рабочих местах в государственном и частном секторах половина работников должны работать из дома. Ожидается, что Минздрав также выпустит рекомендации по празднованию Нового года. "Эти меры, если они будут применяться в целом, позволят нам с середины января вернуться в нашу нормальную жизнь", — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Танос Плеврис. Отмечают, что за прошедшие сутки в Греции зафиксировали 21 657 случаев COVID. При этом, по данным властей, в стране стал доминирующим штаммом "Омикрон". Напомним, в Греции отсрочили увольнение врачей, отказывающихся проходить курс вакцинации от коронавируса. Им дали возможность привиться до 31 марта 2022 года.