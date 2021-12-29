В Павлограде отец с 10-летним сыном ушли в лес, где мужчине стало плохо, и они потерялись. Чтобы помочь отцу, который находился в бессознательном состоянии и не мог самостоятельно передвигаться, маленький Артем лег на него и согревал теплом своего тела. Пострадавшим удалось обнаружить ночью в 4 км от дороги, и, к счастью, все обошлось благополучно. Об этом 29 декабря передали в пресс-службе милиции Днепропетровской области. Сообщение о потерянном мужчине и сыне от женщины поступило правоохранителям вчера в 22:30. Взволнованная жительница Павлограда рассказала, что около 13 часов назад они ушли в лес и до сих пор не вернулись. Потом, около шести вечера, 10-летний Артем позвонил маме и рассказал, что отцу стало плохо, они заблудились. Ребенок уточнил, что видел рядом подвесной мостик. Лейтенант полиции Дмитрий Плендращий и старший лейтенант полиции Сергей Степаненко из группы реагирования вместе с кинологом и собакой в час ночи нашли мальчика и мужчину, когда прочесывая лес.

Патрульные полицейские с кинологом обнаружили мужчину с сыном в лесу ночью 29 декабря (фото: dp.npu.gov.ua) "Чтобы спасти отца, маленький Артем, лег на него и пытался согреть теплом собственного тела. Полицейские сразу вызвали скорую и оказывали мужчине медицинскую помощь. Маленькому герою надели теплую куртку и пытались согреть и успокоить", — говорится в публикации. Оба также были доставлены в медицинское учреждение. Там в больнице полицейские потом посетили маленького Артема и узнали, что здоровью мальчика ничего не угрожает – ребенок скоро вернется домой.

Маленькому храбрецу в больнице патрульные передали подарки (фото: dp.npu.gov.ua) Ранее сообщалось, что под Киевом дедушка упал дома и не смог подняться — пенсионер ждал помощи 3 дня без еды, в темноте в одиночестве. Также мы писали о том, что недавно туристам рассказали, что нужно для зимнего похода в горы и дали важные советы.