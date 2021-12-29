Президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе принять новый закон о гражданстве РФ, документ упрощает его получение для граждан бывшего СССР.

Сократить количество требований для получения гражданства могут для 20 категорий лиц — речь идет о тех, кто родился в СССР или имеет родственников в России.

Кто может получить паспорт:

лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 г.;

лица, у которых хотя бы один из родителей на день рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (территории РСФСР);

военнослужащие, принявшие присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходившие по состоянию на 6 февраля 1992 г. службу в воинских частях, находившиеся под юрисдикцией Российской Федерации и располагавшиеся на территориях других государств.

Упростят получения российского паспорта и для лиц, имеющих в России близких родственников – граждан Российской Федерации, в том числе имеющих родственников «по прямой восходящей линии», постоянно проживавших на территории, относящейся к Российской империи или СССР в пределах нынешней границы РФ (включая оккупированный Крым).

Кроме того, президент сможет по своему усмотрению (а не только с гуманитарной целью) определять категории лиц, получивших право на упрощенное получение российского гражданства. Это будет относиться к гражданам Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.

Предложенный Россией проект договора с США и НАТО содержит много элементов, которые будут неприемлемы для Запада и в РФ это понимают.

Российский президент Владимир Путин высказался о будущем Украины. В ходе пресс-конференции он заявил, что минские соглашения подразумевают автономию Донбасса.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация на границе с Украиной будет развиваться в зависимости от действий США. Путин подчеркивал, что в США пока положительная реакция на его предложения по Украине. Напомним, если коротко, то суть предложений РФ состоит в том, что Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. При этом НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины.

В ходе этой же пресс-конференции Путин впервые признал роль России в войне на Донбассе. Он якобы «вынужден был что-то делать» в 2014 году.