Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ озабочен тем фактом, что штамм коронавируса "Омикрон" более заразен. По его словам, новый вариант может привести к цунами случаев. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг. "Это (новый штамм "Омикрон", – ред.) может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", – подчеркнул глава ВОЗ. Напомним, в Украине зафиксировали новые случаи штамма "Омикрон". Кроме того, в Британии заявили, что все меньше госпитализированных пациентов с коронавирусом нуждаются в высокопоточном кислороде, поскольку средняя продолжительность пребывания в медучреждении сократилась до трех дней. Добавим, что в США заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение заболевания. Однако его трансмиссивность все равно чревата переполнением больниц.