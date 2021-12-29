Посольство США в Украине призвало членов конкурсной комиссии по выборам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вернуться к работе. Дипломаты выступили против блокирования избирательного процесса коррумпированными внешними силами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США. "США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать свои процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой выбор", — говорится в сообщении. Американские дипломаты призвали членов комиссии не разрешить коррумпированным внешним силам блокировать вверенную им работу по выбору главы САП. Напомним, 24 декабря конкурсная комиссия снова не смогла избрать главу САП – для утверждения победителя не хватило голосов. Отметим, в комментарии РБК-Украина спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп выразил разочарование неудачей с назначением руководства САП.