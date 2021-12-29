В результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 152 ребенка. Еще более 73 тысяч детей подверглись психологическому насилию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

В Офисе омбудсмена сообщили, что 73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Из них:

73 236 — подверглись психологическому насилию,

95 — получили ранения, контузию или увечье,

1 ребенок стал жертвой сексуального насилия.

152 — погибли.

«Почти полмиллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи. Растет поколение, окруженное насилием и страхом, что ставит под угрозу их будущее», — рассказали изданию в ЮНИСЕФ.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Россия может применить вооруженные силы за рубежом для «защиты своих граждан».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке спровоцировать «маленькую войну» в Украине. По его словам, Вашингтон накачивает Украину оружием, подпитывая милитаристские настроения.

Как сообщалось ранее, в случае посягательства России на суверенитет Украины, США могут ввести против нее санкции, которых еще никто не видел.