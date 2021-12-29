На въезде в село Морское (оккупированный Крым) шестеро неизвестных на машинах Toyota Camry и Приора открыли стрельбу из травматических пистолетов по местным жителям — пострадали крымские татары (трое мужчин).

Об этом сообщил Александр Талипов на своей странице в Facebook.

Известно, что парень 25-30 лет получил огнестрельное ранение ноги и руки. О состоянии других пострадавших пока неизвестно.

Сейчас личности нападавших устанавливаются. МВД объявило в розыск некого Московского Талята Казимовича.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия превращает в плацдарм оккупированный Крым. В то же время на оккупированный полуостров переселили более полумиллиона граждан России.

В оккупированном Крыму так и не решили вопрос с мобильной связью — крупные операторы зайти на аннексированную территорию не могут. Российский президент Владимир Путин обвинил в этом Запад, который, по его мнению, решает свои геополитические вопросы.