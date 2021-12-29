Глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о готовности к работе "Северного потока-2". По его словам, сегодня, 29 декабря, завершено заполнение газом второй нити трубопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. "Газпровод "Северный поток-2" к работе готов", — сказал Миллер на совещании у президента РФ Владимира Путина. На совещании Путин напомнил, что в октябре была заполнена техническим газом первая нить газопровода. Он уточнил, что сегодня завершено заполнение газом второй нити трубопровода. Российский лидер попросил главу "Газпрома" доложить о готовности "Северного потока-2". Путин добавил, что у России есть возможность наращивать экспорт газа. По его словам, запуск "Северного потока-2", мощность которого составляет 55 млрд кубометров, позволит стабилизировать цены на европейском рынке. Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет готов к концу этого года, а его сертификацию могут завершить в середине 2022-го. Отметим, заполнение газом второй нити трубопровода "Северный поток-2" началось 17 декабря.