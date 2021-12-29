Циклон, который спровоцировал в Украине плохую погоду, уходит и завтра осадков уже не будет.

Своим прогнозом поделилась в Facebook Наталка Диденко.

По ее словам, 30 декабря кое-где можно даже полюбоваться солнечными прояснениями. Гололедица на дорогах останется.

Ближайшая ночь, отмечает синоптик, будет холодной -4-10 градусов. Днем ​​ожидается -1-5 градусов, в западных областях начнется потепление, там до 5 градусов тепла. Это потепление 31 декабря и 1 января распространится на всю территорию Украины.

В Киеве 30 декабря осадки маловероятны. На дорогах гололедица. Ночью -8, днем ​​-4 градуса.

31 декабря — 1 января ожидается оттепель и небольшие «плюсы», прогнозируется периодический мокрый снег и дождь.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января будет в Украине довольно холодной. Местами температура воздуха опустится до 17-25 градусов мороза.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.