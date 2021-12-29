Скандальный народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, отвечая на вопрос о том, каким препаратом он вакцинировался от COVID-19, заявил, что «ковидом».

Предыстория: накануне нардеп отказался демонстрировать свой сертификат, вызвав подозрение, что документ поддельный. Он уверял, что получил бумажный COVID-сертификат, но при себе его нет, а «Дія» у него не установлена.

В эфире «Светской жизни» он заявил: «Я болел ковидом, потом я вакцинировался ковидом».

Затем быстро и с подсказки исправил фразу: «вакцинировался Pfizer».

На видео с 2:37

https://www.youtube.com/watch?v=9nYf2e-OSl0&t=185s