Новый год — пора многообразия на столе: мясные и рыбные блюда, сладости, алкоголь и конечно же салаты, которые все привыкли заправлять майонезом. При этом майонез считается довольно вредным продуктом из-за жира, который может стать причиной атеросклероза, инсульта. Особенно вреден покупной майонез, который содержит красители, загустители и консерванты. Популярную заправку лучше заменить домашней.

Рецепты менее вредных майонезов/соусов для салатов приводит iamcookru. 1. Майонез из аквафабы (веганский)

Ингредиенты:

Нутовый отвар (аквафаба) — 3 ст.л.

Соль — 1/4 ч.л.

Лимонный сок — 1 ст.л.

Растительное масло — 200 мл

Горчица — 1 ч.л.

Калорийность: 626 кКал

Время приготовления: 7 мин.2. Майонез из сметаны

Ингредиенты:

Сметана — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Горчица — до 1 ч.л.

Соль, сахар, специи — по вкусу

Калорийность: 174 кКал

Время приготовления: 10 мин.3. Майонез из сметаны без яиц

Ингредиенты:

Сметана (25%) — 200 г

Черная соль (индийская) — 1/3 ч.л.

Куркума — 1/3 ч.л.

Черный молотый перец — 1/3 ч.л.

Асафетида (100%) — 1/3 ч.л.

Масло растительное — 30 г

Горчица (готовая) — 10 г

Сок лимона — 1 ст.л.

Калорийность: 295 кКал

Время приготовления: 15 мин.4. Веганский майонез из кешью

Ингредиенты:

Орехи кешью — 100 г

Вода — 100 мл

Лимон — 1/2 шт. (50 г)

Горчица — 1/2 ч.л.

Соль — щепотка

Черный молотый перец — щепотка

Сахар — 1/2 ч.л.

Чеснок — 1 зубчик

Калорийность: 331 кКал

Время приготовления: 40 мин.5. Постный яблочный майонез

Ингредиенты:

Яблоко — 2 шт.

Растительное масло — 100 мл

Лимонный сок или яблочный уксус — 2 ч.л.

Горчица готовая — 1 ч.л.

Сахар — 1 ч.л.

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Калорийность: 237 кКал

Время приготовления: 15 мин.6. Майонез из авокадо

Ингредиенты:

Авокадо — 0,5 шт.

Масло растительное — 1 ст.л.

Чеснок — 1 зубчик

Лимонный сок — 1 ст.л.

Вода или вино — 100 мл

Соль, перец — по вкусу

Калорийность: 165 кКал

Время приготовления: 15 мин.



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