Новый год — пора многообразия на столе: мясные и рыбные блюда, сладости, алкоголь и конечно же салаты, которые все привыкли заправлять майонезом. При этом майонез считается довольно вредным продуктом из-за жира, который может стать причиной атеросклероза, инсульта. Особенно вреден покупной майонез, который содержит красители, загустители и консерванты. Популярную заправку лучше заменить домашней.
Рецепты менее вредных майонезов/соусов для салатов приводит iamcookru. 1. Майонез из аквафабы (веганский)
Ингредиенты:
Нутовый отвар (аквафаба) — 3 ст.л.
Соль — 1/4 ч.л.
Лимонный сок — 1 ст.л.
Растительное масло — 200 мл
Горчица — 1 ч.л.
Калорийность: 626 кКал
Время приготовления: 7 мин.2. Майонез из сметаны
Ингредиенты:
Сметана — 200 мл
Яйца — 2 шт.
Горчица — до 1 ч.л.
Соль, сахар, специи — по вкусу
Калорийность: 174 кКал
Время приготовления: 10 мин.3. Майонез из сметаны без яиц
Ингредиенты:
Сметана (25%) — 200 г
Черная соль (индийская) — 1/3 ч.л.
Куркума — 1/3 ч.л.
Черный молотый перец — 1/3 ч.л.
Асафетида (100%) — 1/3 ч.л.
Масло растительное — 30 г
Горчица (готовая) — 10 г
Сок лимона — 1 ст.л.
Калорийность: 295 кКал
Время приготовления: 15 мин.4. Веганский майонез из кешью
Ингредиенты:
Орехи кешью — 100 г
Вода — 100 мл
Лимон — 1/2 шт. (50 г)
Горчица — 1/2 ч.л.
Соль — щепотка
Черный молотый перец — щепотка
Сахар — 1/2 ч.л.
Чеснок — 1 зубчик
Калорийность: 331 кКал
Время приготовления: 40 мин.5. Постный яблочный майонез
Ингредиенты:
Яблоко — 2 шт.
Растительное масло — 100 мл
Лимонный сок или яблочный уксус — 2 ч.л.
Горчица готовая — 1 ч.л.
Сахар — 1 ч.л.
Соль — по вкусу
Специи — по вкусу
Калорийность: 237 кКал
Время приготовления: 15 мин.6. Майонез из авокадо
Ингредиенты:
Авокадо — 0,5 шт.
Масло растительное — 1 ст.л.
Чеснок — 1 зубчик
Лимонный сок — 1 ст.л.
Вода или вино — 100 мл
Соль, перец — по вкусу
Калорийность: 165 кКал
Время приготовления: 15 мин.
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