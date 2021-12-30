В Житомирской области зафиксировали два новых случая инфицирования штаммом "Омикрон". Болезнь обнаружили у вернувшихся из Италии женщин. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр в Facebook. 30 декабря коронавирус нового штамма был обнаружен у женщин в возрасте 41 и 62 лет. Обе больные не были привиты от COVID-19. "В целях подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования", — говорится в сообщении. В настоящее время специалисты производят эпидемиологическое расследование этих случаев COVID. Всего в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 5930 человек. Больше новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях. Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" распространился уже в более чем 100 странах мира. Он опасен тем, что у него много мутаций, которые не исследованы.